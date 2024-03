Schillaci al GdI | Reazioni avverse al vaccino Covid | dobbiamo censirli e valutarli | serve commissione di studio del Ministero | no virostar per quella d' inchiesta sulla pandemia - ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il ministro della Salute Orazioè stato intervistato dal Giornale d'Italia per parlare di diversi temi d'attualità in ambito sanità come il Green pass globale, lad'sul, la presunta "Malattia X", il capitolocon uno sguardo alle possibili