Santanchè | Conte | Meloni continua a difendere amichetti di partito

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (askanews) – "La ministra poi si tutelerà nelle sedi opportune, ma prima viene l'onore delle istituzioni. Basta tutelare glidi, ci vediamo in Parlamento". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, in un video postato sui suoi canali social dedicato alla ministra del Turismo Danielae alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro di lei. "– ha scrittosul suo account Instagram –gli '' die non fa dimettere, indagata per truffa sui fondi Covid per i lavoratori. Allora ci pensiamo noi: la portiamo in aula e si vota".