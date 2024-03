Sanità | Colao Fism | Per Sindrome metabolica cardiaca renale puntare su Ia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) - “La(CKM), condizione che descrive la stretta correlazione e sovrapposizione tra malattia, malattia, diabete di tipo 2 e obesità, necessita di un approccio diverso. Per questa‘cardionefro' stiamo studiando il modo per utilizzare al meglio la tecnologia al servizio del paziente. Parliamo di pazienti in un primo momento in sovrappeso e con obesità, che rappresentano il 12% della popolazione generale per arrivare a quella quota che ha tutte le complicanze periferiche vascolari, in particolare renali e cardiache”. Lo ha detto all'Adnkronos Salute Annamaria, membro del Consiglio direttivo dellae ...