San Gregorio | arrestato pusher 20enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti operate da parte dei militari dell’Arma di Catania, volte a contrastare una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata. In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno tratto in arresto un giovanecatanese, pregiudicato, per il reato di “detenzione e spaccio di sostanza stupefacente”. Il “quartier generale” per il rifornimento e lo smercio della droga era un appartamento in località Cerza, dove un inusuale via-vai di giovani che entravano e uscivano in modo alquanto sospetto dal portone di accesso del condominio, non è passato inosservato ai Carabinieri. I militari, dunque, dopo essersi appostati in più occasioni in una via limitrofa, in ...