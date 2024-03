Sampdoria | Verre e Depaoli migliorano Esposito | rientro a metà aprile?

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lasta preparando la sfida di lunedì con la Ternana, cruciale in ottica playoff, con alcune situazioni da monitorare attentamente...

La partita della Sampdoria con la Ternana , dopo la sosta, potrebbe coincidere con alcuni rientri per la squadra di Andrea Pirlo, che praticamente... (calciomercato)

Verso Sampdoria-Ternana, i dubbi di Andrea Pirlo: cambia modulo - Contro la Ternana Andrea Pirlo potrebbe cambiare il modulo della sua Sampdoria: difesa a tre confermata, qualche modifica in attacco Dopo tre vittorie consec ...clubdoria46

Sampdoria e Genoa, Manfredi e Blazquez a cena insieme: nasce una newco per il Ferraris - Sampdoria e Genoa, fronte unito per il nuovo Ferraris: l`incontro in Comune di martedì, alla presenza dei vertici rossoblucerchiati, ha prodotto un`intesa tra.calciomercato

Genoa e Samp pronte ad acquistare il Ferraris: poi via alla riqualificazione - Il Luigi Ferraris sta per cambiare padrone. E anche volto. Genoa e Sampdoria sono infatti pronte a rilevare l`intera proprietà dello stadio di Marassi. Lo faranno.calciomercato