Salute | Bartoli Lega Filo d’Oro | “Fondamentale riconoscimento Governo su sordocecità”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Con la decisione presa dalc’è ildell’identità di una persona sordocieca. Credo che sia stato un passo positivo,. Il, appoggiato anche da chi non sta al, ha deciso di modificare la definizione della, includendo in questo concetto le persone che non vedono e non sentono di qualsiasi età, anche quando questa doppia minorazione arriva nell’età adulta. A distanza di un certo numero di anni di lavoro, di informazione e di sensibilizzazione, le istituzioni hanno preso atto che c’è questa realtà che necessita di essere prima riconosciuta e poi aiutata”. Lo ha detto Rossano, presidente della Fondazionedel...