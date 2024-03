Salernitana | Iervolino dona uova di Pasqua in pediatria al Ruggi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un gesto nobile, che fa comprendere quanto il calcio sia uno sport per nulla banale e molto improntato, invece, nei confronti del sociale. Laè ufficialmente scesa in campo, ma questa volta il terreno di gioco è differente, e il gesto è nobile e di grande cuore. Il patron Danilo, infatti, affiancato dalla moglie Chiara Giugliano, hatodi cioccolato ai bambini ricoverati nel reparto didell’ospedaledi Salerno. L’iniziativa è stata fortemente voluta dallo stesso presidente della. Naturalmente, proprio l’idea avuta ha riscosso molti apprezzamenti dai piccoli degenti, che hanno potuto salutare e ricevere ledirettamente da alcuni beniamini della propria squadra. Per l’occasione, ...