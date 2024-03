Russia | arrestati cinque giornalisti indipendenti nelle ultime 24 ore

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 marzo 2024)sono statiindalla polizia24 ore. Uno di loro ha denunciato di essere stato picchiato dagli agenti, secondo quanto riferisce il gruppo per i diritti umani OVD-Info. Antonina Favorskaya di SOTAvision è stata interrogata mercoledì dopo aver trascorso 10 giorni in prigione per aver deposto fiori sulla tomba del defunto leader dell’opposizione Aleksei Navalny. Due delle sue colleghe, Aleksandra Astakhiva e Anastasia Musatova, sono state arrestate quando sono andate ad incontrare Favorskaya in vista del suo rilascio, ha riferito sempre SOTAvision. Il gruppo per i diritti umani OVD-Info riferisce che24 ore insono stati ...