(Di giovedì 28 marzo 2024) Prosegue laCup 2024 di, che vede coinvolte cinque squadre cadette delle società del massimo campionato italiano, ovvero, Colorno,Oro, Mogliano Veneto e Rangers Vicenza: nelincontro dei dieci previsti nel girone unico con partite di sola andata, isuperano leOro per 20-14 ed allungano in testa alla classifica chiudendo il torneo a quota 14, mentre i cresimi col bonus difensivo si portano a quota 6 con una sola partita da giocare. La prima classificata al termine del girone all’italiana vincerà laCup 2024 di: il risultato odierno taglia fuori dal novero delle contendenti proprio leOro, che potranno al ...

Si sono disputate poco dopo pranzo le prime due gare valide per il quindicesimo turno della regular season della Serie A Elite di Rugby . Le prime squadre a scendere in campo negli anticipi di sabato ... (oasport)

La Serie A élite 2023-2024 di Rugby manda in soffitta il 16° e terzultimo turno della regular season con le vittorie interne del Rovigo sul Petrarca nel Derby d’Italia per 12-10, al termine di un ... (oasport)

Rugby, Lyons-Fiamme Oro 20-14 nel sesto match della Serie A élite Cup - Prosegue la Serie A élite Cup 2024 di Rugby, che vede coinvolte cinque squadre cadette delle società del massimo campionato italiano, ovvero Lyons, Colorno, Fiamme Oro, Mogliano Veneto e Rangers Vicen ...oasport

Campionato maschile Serie A Elite di Rugby: Petrarca Rugby vs Rugby Lyons Piacenza - Dopo la lunga pausa, per la penultima partita casalinga della Regular Season del Campionato Maschile di Serie A Elite di Rugby, il Petrarca Rugby incontra a Padova domenica 7 aprile 2024 alle ore 15.3 ...padovaoggi

Fiorini Pesaro Rugby: pausa pasquale per recuperare le forze per l’ultimo sprint della stagione - Nella settima giornata di ritorno del campionato di serie A i kiwi giallorossi sono tornati a mani vuote dal campo del Rugby Casale. La formazione pesarese slitta all’8° posto in classifica con 35 ...viverepesaro