Roma | si apre grossa voragine in strada al Quadraro | il momento in cui vengono inghiottite le auto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Unasi è aperta nella notte ainghiottendo due. È accaduto in in via Sestio Menas al. Sul posto la polizia locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino. Laè ampia circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità. Gli agenti hanno provveduto a chiudere lamettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell’area. video Instagram/WelcomeToFavelas L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.