Roma | scontro fra tre auto | morta una bambina di 8 anni e feriti altri due minori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 28 marzo 2024) Terribile incidente sulla via Pontina Vecchia, ad Ardea, comune nella città metropolitana di. Tre veicoli si sono scontrati a seguito di dinamiche ancora da accertare: un impatto molto violento, che ha coinvolto tutte le persone a bordo. Purtroppo, una bambini di 8è deceduta, mentredue, rispettivamente di sette e dieci, sono in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con le ambulanze delle Ares 118. Lo schianto si è verificato poco prima delle 16 in via della Pescarella. Grave anche un adulto che si trovava al volante di una dellecoinvolte e che è stato trasferito in ospedale con un’eliambulanza. Le indagini, già avviate, cercheranno ora di stabilire per quale motivo si sia verificato il drammatico incidente e di chi siano le ...