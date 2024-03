Roma Rizzitelli | «Lukaku farà un gran finale di stagione | Futuro?…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le parole di Ruggiero, ex della, sull’attacco giallorosso tra presente cone il futuro Undicaldo per la, che ha l’obiettivo di rientrare in zona Champions League e per farlo si affida a Romelu. Sul futuro poi dell’attaccante belga – di proprietà del Chelsea – non ci