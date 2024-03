Roma | monitoraggio delle acque del Laghetto dell’Eur per renderlo balneabile

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024- Acea Infrastructure, la società di progettazione, servizi di laboratorio e ingegneristici del Gruppo Acea, si occuperàanalisi e deldelartificiale, situato nel quartiereno. L’intervento rientra nel più ampio progetto di risanamento e riqualificazione del Parco Centrale del Lago, detto informalmente “”, e riguarderà tutte le attività di analisi, di valutazione del quadro chimico-biologico e idro-morfologicodel piccolo bacino idrico, progettato nel 1936 per l’Esposizione universale del 1942, ma realizzato solo nel dopoguerra. Si tratta del primo passo di un progetto, finanziato e ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Monitoraggio avviato dal ministero della Giustizia su tredici procure italiane, tra cui quella di Avellino, sulle modalità di comunicazione adottate per i ... (anteprima24)

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Start&Stop ST-Line del 2021 usata a Roma - Tyre Pressure Monitoring System (monitoraggio della pressione degli pneumatici), Volante ergonomico in pelle regolabile in altezza e profondità ...automoto

Sport: censimento impianti, Fedriga e MezzaRoma firmano protocollo Conferenza Regioni e Sport e Salute S.p.a. alla presenza del ministro Abodi - Lo sport è un valore fondamentale per i territori, fa bene alla salute e al benessere dei cittadini, fa bene quindi anche all’economia, migliorando comportamenti, spirito di collaborazione e vita ...regioni

Per Pasqua in viaggio in 4 milioni,Anas rimuove 404 cantieri - Tra gli itinerari interessati: nel Lazio, il Grande Raccordo Anulare e la A91 Roma-Fiumicino; nel milanese la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga; a Torino il Raccordo Autostradale 10 ...ansa