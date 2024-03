Roma, cantieri lumaca per la Metro C. Fine dei lavori nel 2035 - Un cantiere l’anno nel 2025 e nel 2026, entrambi da avviare nel mese di marzo, e l’entrata in esercizio della metro C fino a Farnesina ...iltempo

Roma, Gualtieri: "A piazza Pia ci saranno anche 2 fontane" - Così il sindaco di Roma al convegno ‘I Municipi per Roma - la città che cambia’ a Palazzo Informazione Adnkronos ...adnkronos

Sipotrà: 5 aprile a Bologna il seminario Zona 30 nelle aree urbane: valutazioni e proposte - (FERPRESS) – Roma, 28 MAR – Il controllo e la riduzione della velocità dei veicoli nelle aree urbane è ormai una tendenza affermata e crescente nelle città non solo europee. In Italia, dove pure sono ...ferpress