Roma | frattura al perone per Solbakken | zero minuti in Giappone

(Di giovedì 28 marzo 2024) Olaè stato ceduto dallain prestito aisi dell’Urawa Red Diamonds, ma non ha mai messo piede in campo Fin qui è stato un prestito infruttuoso per Ola. Il giocatore di proprietà dellaè stato ceduto alll’Urawa Red Diamonds con la speranza che riuscisse a metterenelle gambe. Purtroppo

Debutta in prima assoluta ISAAC spettacolo scritto e diretto da Daniele Trombetti dal 4 al 14 aprile al Teatro Lo Spazio-Roma - ISAAC di Daniele Trombetti regia Daniele Trombetti con Daniele Trombetti- Andrea Venditti- Filippo Tirabassi- Sofia Ferrero DAL 4 AL 14 APRILE DAL ...politicamentecorretto

Roma, occhi su Jaka Bijol: per il difensore servono 15 milioni - Il 25enne sloveno è appena rientrato in campo dopo tre mesi di stop per infortunio in seguito alla frattura dello scafoide del piede ... nell’Udinese e quindi conosce benissimo Jaka. La Roma è pronta ...sportpaper

Calciomercato Roma, pressing su Bijol: l’Udinese fissa il prezzo - Per il prossimo mercato estivo, la Roma punta forte su Jaka Bijol, difensore centrale in forza all'Udinese. I friulani fissano già il prezzo.calcioinpillole