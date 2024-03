Roma | auto investe 17enne ad Anguillara | è grave

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato investito ieri sera da un'adSabazia). Portato in codice rosso all'ospedale Gemelli, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Alla guida dell', una Fiat 500, una donna risultata positiva al test dell'alcol. L'incidente è avvenuto verso le 22 in via Giolitti. — [email protected] (Web Info)