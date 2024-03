Rischio infezioni Kate Middleton | paura a Corte | l' effetto collaterale delle cure

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo il video bomba in cuiha fatto sapere di avere un cancro, Kensington Place si è chiusa nel silenzio. Un silenzio che non fa che alimentare indiscrezioni. La principessa del Galles ha spiegato ai sudditi che il tumore è stato scoperto dopo l'operazione all'addome subita a gennaio, ma non ha aggiunto ulteriori dettagli né sul tipo di cancro né sul suo avanzamento. Per quanto riguarda i trattamenti a cui la moglie di William si starebbe sottoponendo, secondo alcune notizie trapelate in Francia, l'oncologo diavrebbe "stabilito sei moduli di tre settimane di, scanditi da esami del sangue". La, inoltre, non avrebbe bisogno di andare in ospedale per sottoporsi ai trattamenti. Un'infermiera andrebbe ogni giorno da lei all'Adelaide Cottage. Intanto, si ...

(Adnkronos Salute) - “Il paziente oncologico è un paziente delicato , definito fragile perché facilmente suscettibile sia per la malattia sia per le terapie che noi oncologi eseguiamo nei nostri ... (ilgiornaleditalia)

Carne di cavallo ritirata per Listeria dai supermercati: il richiamo del Ministero e i rischi per l'uomo - Carne di cavallo ritirata dagli scaffali dei supermercati per presenza di Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto ...notizie.virgilio

Epatiti A,B, C ed E: quale è in crescita e quale no, i dati - (Adnkronos) - Nel 2023 in Italia sono aumentati leggermente i casi di epatite A, B ed E, mentre sono risultati in calo quelli di epatite C. E' quanto ...tuobenessere

Manicure, piercing e tatuaggi, crescono i casi di epatite - Nel corso del 2023 in Italia sono stati registrati 523 nuovi casi di epatite A, B, C ed E. A questi si sommano 1 caso di epatite Delta e quasi 60 per cui non è stato determinato la famiglia del virus.ansa