Rimini | parte la corsa playoff A Fermo la prima di 6 gare di fuoco

(Di giovedì 28 marzo 2024) Racimolare gli ultimi punti salvezza, tanto per sicurezza, ma soprattutto guardare in alto in classifica. E la missione per iloggi in casa della Fermana ultima della classe non è impossibile. Anche se Emanuele Troise non ha nessuna intenzione di darla per vinta in anticipo. Il miglior modo per farlo è mettere in luce i punti forti (evidentemente, classifica alla mano, non troppi) che i marchigiani hanno. "La Fermana è ultima, ma è anche vero – sottolinea l’allenatore del– che chiaramente giocherà, come ha fatto nella partita di Arezzo, con il coltello tra i denti. Giocano in casa, faranno di tutto per cercare di risalire qualche posizione, e sotto questo aspetto dovremo farci trovare pronti. Non è una partita scontata". Lo dice e lo ripete Troise con l’intento di fare arrivare chiaro il messaggio ai suoi. E anche cercando di ...