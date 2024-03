Riforme | Malan Fdi | ' da governi stabili maggiore slancio economia'

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Quella del premierato è una riforma importantissima destinata a dare più potere agli elettori. Grazie al premierato, infatti, i cittadini italiani potranno scegliere chi guiderà il governo. Si tratta di raggiungere un obiettivo simile a quello che esiste in altri Paesi, con le dovute specificità e nel rispetto della Costituzione: esecutivie duraturi. La compattezza del nostro governo e il lavoro di Giorgia Meloni sono, infatti, un'eccezione e noi vogliamo che diventino la regola. Daideriva undell'e, in politica estera, è fondamentale l'esistenza di esecutivi che portino avanti politiche di lungo periodo". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio, durante il ...

