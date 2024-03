Riforme | Ciriani | ‘deluso dal centrosinistra' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “Abbiamo fortemente voluto la riforma perché è nella storia del nostro partito e siamo profondamente convinti che serve alla stabilità del nostro Paese”. Così il ministro per i Rapporti per il Parlamento Luca, intervenendo al convegno Premierato promosso dal Centro studi di FdI. “Sono un po' deluso del riflesso condizionato che ha guidato le risposte dei nostri colleghi del. Si è cercato ogni motivo per dire di no”, sostiene il ministro.