Riassunto | Lo studio clinico METIS di fase 3 raggiunge il suo endpoint primario | prolungando in modo significativo il tempo alla progressione intracranica nei pazienti con metastasi cerebrali da carcinoma polmonare non a piccole cellule

(Di giovedì 28 marzo 2024) Loha dimostrato unmedianodi 21,9 mesi per itrattati con terapia TTFields e terapia di supporto, rispetto agli 11,3 mesi di quelli che hanno ricevuto la sola terapia di supporto Novocure terrà una teleconferenza con gli investitori alle ore 8:00 EDT ROOT, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Novocure (NASDAQ: NVCR) ha annunciato oggi che lodi3 ha raggiunto l’, dimostrando un miglioramento statisticamentein termini di...

Lo studio rivoluzionario ReActiv8-B supporta l’efficacia, la sicurezza e la durata a lungo termine della ReActiv8® Restorative NeurostimulationTM per il trattamento del dolore lombare cronico non ... (seriea24)

Studio Battaglia 2 replica prima puntata , riassunto episodi 1-2 Il riassunto degli episodi 1-2 di Studio Battaglia . In questa nuova stagione le avvocate Battaglia (le sorelle Anna e Nina e la ... (spettacoloitaliano)

Riassunto: Ekran System presenta un webinar esclusivo: Best practice nella gestione delle minacce interne per la conformità alle norme NIS2 - NEEDHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Ekran System è lieta di annunciare l’imminente webinar dedicato alle Best practice nella gestione delle minacce ...01net