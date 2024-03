Respirano cloro da un bidone | due intossicati trasportati in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Montaione (Firenze), 28 marzo 2024 – Hanno respirato delda une per questo sono finiti entrambi in. Il fatto è accaduto nella tarda serata di oggi, 28 marzo, all’interno di una struttura ricettiva nella zona di Montaione. I due avrebbero aperto unpieno di, usato probabilmente per la piscina, e ne avrebbero respirato il contenuto. Trattandosi di una sostanza comunque dannosa, sono finiti entrambi. Per questo è stata immediatamente attivato il 118 che ha trasportato entrambi inin codice giallo. Il più grave, soccorso dalla Misericordia di Empoli, è risultato un uomo di 46 anni, mentre l’altro, per il quale è intervenuta la Misericordia di Certaldo, ha respirato una quantità minore die non ...