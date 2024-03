Renzi compie il miracolo | in 24 ore spacca +Europa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ci siamo sbagliati. Ieri, quando abbiamo lanciato la maxi-scommessa (vota qui) sul prossimo litigio di Matteoe Emma Bonino, non pensavamo che il rottamatore sarebbe riuscito in un’impresa ancor più magica: nel tentativo di unire due atomi in vista delle Europee, ha contribuito are in due l’elettrone di. Manco il tempo di sposarsi con l’ex premier che l’ex ministro ha già mandato al diavolo il presidente del suo partito, l’ex grillino Federico Pizzarotti. La lista “Stati Uniti d’Europa” Spieghiamo dall’inizio. Dopo settimane di ferventi trattative (immaginiamo…),e Italia Viva sono arrivate ad un accordo per una “lista di scopo” dal nome Stati Uniti d’Europa. Nel listone insieme a partiti die Italia Viva ci saranno anche i Libdem Europei di Andrea Marcucci, il Psi ...