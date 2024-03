Reggia di Caserta | il 7 aprile è Domenica al Museo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 28 marzo 2024). Il 7torna alladil’appuntamento conal, l’iniziativa del Ministero della Cultura che ha istituito una giornata di ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici statali la primadi ogni mese. Gli Appartamenti Reali e il Parco Reale (Giardino inglese chiuso) delladisaranno visitabili con biglietto gratuito. Per la giornata di gratuità del 7, come di consueto, una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l’altra a quella in sede. I titoli di accesso saranno disponibili su TicketOne dalla mattinata del 2fino ad esaurimento. In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire ...