Regalo perfetto per Pasqua | i consigli dell’esperta a Notizie com

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Se avi attende un pranzo a casa di parenti e non avete idea di cosa regalare, state leggendo l’articolo giusto. Iltipo delle festivitàli è una colomba, oppure un uovo di cioccolato. Chi ha più tempo da dedicare alla cucina può preparare la pastiera napoletana o altre delizie tipiche del periodo, anche se qualche volta, presentarsi a casa di amici o familiari sempre con lo stesso pensiero può apparire qualcosa di già visto. Regali di: i.com –.comÈ per questo che ci siamo rivolti per voi ad Arianna Suvi Nigro: una consulente dei regali. Chiunque non abbia le idee chiare su cosa regalare per qualsiasi occasione può rivolgersi a lei e con poche domande mirate, svolge la ricerca del ...