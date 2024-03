Re Carlo salta la messa del Giovedì Santo In un messaggio video al Paese | “Grande tristezza” Perché non ha partecipato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 – Reladelnella cattedrale medievale di Worcester, vicino Birmingham. Esprime “” in unggio tramesso ai fedeli invitati alla liturgia reale. Una tradizione secolare per i sovrani britannici nella loro veste di capi della Chiesa anglicana. Questa mattina è apparsa Camilla, da sola, impegnata ancora una volta a rappresentare il consorte dopo il recente intervento alla prostata e la rivelazione del tumore. Re, 75 anni, appare in(registrato a metà marzo, ndr) nel suo vestito blu e seduto alla scrivania, sembra in buone condizioni. Ma non nasconde che la sua assenza allaè legata a motivi ...