Razzismo | Buffon | «L’importante è che se si sbaglia | lo si faccia in buona fede»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ospite ieri sera al programma “Stasera c’è Cattelan“, Gigiha parlato di. «Lo stadio viene un po’ considerato un porto franco in cui ognuno può sfogare le proprie frustrazioni, il che è molto particolare. Il percorso per battere ilè lungo ma è partito da parecchio tempo e qualche risultato positivo si è visto. Ogni tanto si ricade in qualche errore e polemica.è che se silo siine senza voler realmente ferire qualcuno perché a quel punto sarebbe molto grave».: «Nello sport si cerca di destabilizzare l’avversario, anche in maniera scorretta» «In linea di massima negli stadi e in molti ambiti sportivi dove c’è competizione si cerca di destabilizzare l’avversario e ...