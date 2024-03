Rapinatore in azione alle Poste travestito da operaio al lavoro Nessuno si è accorto di nulla

(Di giovedì 28 marzo 2024) Giubbetto arancione catarifrangente daaddosso, cappello in testa, sciarpa e pistola,solitario indi via Dante: ieri mattina è stato protagonista di un colpo mordi e fuggi allo sportello, silenzioso quanto rapido. Il bottino, a quanto risulta dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, esiguo: circa 300 euro in contanti. Le indagini sono in corso, come le ricerche del, dileguatosi a piedi una volta uscito dagli uffici e scomparso. Tutto si è consumato intorno11, in Posta gli sportelli aperti e vari utenti in attesa o intenti in operazioni. L’uomo sarebbe entrato normalmente mescolato ad altri cittadini. Raggiunto rapidamente uno sportello libero, con bavero e sciarpa sollevati sul volto, avrebbe ...

