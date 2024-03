Rai | Floridia | urgente confronto su nuova legge per la governance

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (askanews) – “Dopo il via libera del Parlamento europeo al Media freedom act, la legittimità del prossimo Cda Rai sarà a rischio. Va approvata con urgenza unasulla, che sottragga la tv pubblica al controllo della politica”. Lo ha detto Barbara, senatrice del M5S e presidente della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. “La premessa – ha spiegato l’esponente stellata – è che quello approvato in sede europea è un regolamento, e quindi va immediatamente attuato. Nel dettaglio, prevede che i vertici delle emittenti pubbliche non vengano nominati dai governi, ma tramite procedure slegate da logiche politiche”, mentre l’attuale normativa “stabilisce che l’amministratore delegato e il presidente vengano nominati dal Mef, cioè dal governo in carica. Ciò è l’esatto ...