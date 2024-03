Ragazza di 26 anni morta in casa | il corpo ritrovato dal coinquilino | mistero sulle cause del decesso

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tragedia a Lanciano. Una, M.C., di 26è stata trovatanel primo pomeriggio di oggi, 28 marzo, in un appartamento in pieno centro, vicino al tribunale. Non c'è...

Ancora sconosciute al momento le cause del decesso, indaga la polizia Una ragazza , circa 26 anni , di Lanciano in provincia di Chieti , è stata trovata morta oggi 28 marzo in casa . Ignote al momento ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Una ragazza , circa 26 anni , di Lanciano in provincia di Chieti , è stata trovata morta oggi 28 marzo in casa . Ignote al momento le cause del decesso. Sono in corso indagini della ... (periodicodaily)

Sabatini e modello Padova: "formiamo gruppi che crescano insieme" - Massima attenzione per il singolo calciatore e per il suo percorso all'interno del club, dieci squadre di settore giovanile, dalla Primavera ...sportmediaset.mediaset

Barista di 28 anni trovata morta in casa: indagini della polizia - Ragazza di 28 anni trovata morta in casa a Lanciano, in provincia di Chieti. Al momento sono ignote le cause del decesso. Ci sono indagini della polizia, che ...ilmessaggero

Chieti, Ragazza di 26 anni trovata morta in casa a Lanciano - Una Ragazza, circa 26 anni, di Lanciano in provincia di Chieti, è stata trovata morta oggi 28 marzo in casa. Ignote al momento le cause del decesso. Sono in corso indagini della polizia, che è sul ...adnkronos