Quanti punti ATP vale Sinner-Medvedev? Il bottino in palio e gli scenari di classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Jannike Daniilsi affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Miami, che andrà in scena venerdì 29 marzo sul cemento statunitense. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra il numero 3 e il numero 4 al mondo, entrambi desiderosi di raggiungere l’atto conclusivo del prestigioso torneo. Sarà la rivincita della finale degli Australian Open disputata un paio di mesi fa e vinta dal tennista italiano con una strepitosa rimonta da 0-2, necessaria per alzare al cielo il primo Slam della carriera. Jannikscenderà in campo per provare a raggiungere nuovamente il match per il titolo proprio come riuscì a fare dodici mesi fa, con la consapevolezza di avere vinto gli ultimi quattro precedenti contro il russo. Il fuoriclasse altoatesino non è probabilmente nel suo miglior momento di forma, ma ha tutte le ...