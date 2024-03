Quali sono le novità sul Superbonus e perché la maggioranza sta già chiedendo di cambiarle

I prezzi degli Affitti delle case negli ultimi due anni sono cresciuti del 6,1% ma sono aumentati in media molto più rapidamente nelle città metropolitane con Milano che ha trainato la corsa con un ... (secoloditalia)

Il comunicato ufficiale della Federcalcio inglese in cui si accusa Sandro Tonali di aver violato per "50 volte" le norme scommettendo su eventi calcistici riporta anche due date precise: il 12 ... (fanpage)

Uno studio pubblicato dall'Enea individua in Italia le regioni più a rischio mortalità per eventi meteorologici e idrogeologici estremi in base alle vittime registrate dal 2003 al 2020 e ai comuni ... (fanpage)