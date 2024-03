Quali sono i 10 Paesi in cui si vive più a lungo e a che posto è l’Italia?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’aspettativa di vita di un Paese o di una regione è il risultato di una complessa interazione tra diversi fattori, tra cui la salute della popolazione, il livello socio-economico e persino gli stili di vita locali. Esaminando alcune delle regioni con le aspettative di vita più elevate al mondo, è possibile comprendere meglioelementi contribuiscano a garantire una vita più longeva e sana. Negli ultimi decenni, grazie ai progressi nella medicina, nell’igiene e nel benessere sociale, molte nazioni hanno registrato un notevole aumento dell’aspettativa di vita. Tuttavia, cialcuniche spiccano per la loro longevità e chediventati dei veri e propri paradisi per gli anziani. Partendo dall’Europa mediterranea, la regione della Barbagia in Sardegna, Italia, spicca per la sua concentrazione di centenari ...