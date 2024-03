Putin minaccia il mondo | “Colpiremo le basi Nato | non importa dove si trovino”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Le minacce si fanno sempre più pesanti. Equesta volta non si riferisce soltanto all’Ucraina. Questa volta si rivolge alla. Il presidente russo ha dichiarato che è pronto a dare ordine di colpire ledell’alleanza militare intergovernativa creata messa in atto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo farà se negli aeroporti ci saranno aerei da guerra F-16 forniti all’Ucraina per difendersi dagli attacchi del suo esercito. “Se verranno utilizzati da aeroporti di paesi terzi, per noi saranno un obiettivo legittimo: nonsi”, ha dettoin un incontro coi piloti dell’aeronautica militare russa nella regione occidentale di Tver secondo quel che riporta l’agenzia di stampa Tass. “Dobbiamo tenerne ...

