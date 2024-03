Proselitismo e sostegno all’Isis | in due a processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Verranno processati con rito immediato Alaa Refaei, 44 anni egiziano con cittadinanza italiana, e Mohamed Nosair, 50 anni egiziano con permesso di soggiorno, arrestati il 17 ottobre scorso per associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere per aver portato avanti, secondo l’accusa, su gruppi online "una consapevole e deliberata attività divia social a favore dell’Isis", oltre che finanziamenti per donne vedove di combattenti jihadisti. Lo ha deciso il gip di Milano Fabrizio Filice che ha accolto la richiesta del pm Alessandro Gobbis, nell’inchiesta della Digos e della Polizia Postale coordinata anche dal procuratore Marcello Viola. A novembre il Tribunale del Riesame ha confermato le misure cautelari del carcere e uno dei due, poi, ha fatto ricorso anche in Cassazione, che lo ha respinto. L’udienza delcon ...