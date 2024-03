Presta | utili crollati E la Finanza bussa all' agenzia delle star tv

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una lunga verifica fiscale della Guardia die un contenzioso con l’Inps hanno riguardato poco tempo fa la Arcobaleno Tre, nota “agency” didello spettacolo la cui guida è ancora nelle mani del noto agente Luciononostante egli non ne possieda più un’azione e il 100% sia in mano ai suoi eredi: col 40% ciascuno il figlio Niccolò (che ne è presidente) e la figlia Beatrice e col 10% ciascuno Giulia e Riccardo Carnevale, figlie di primo letto di Paola Perego, moglie diSegui su affaritaliani.it

Toro, Presta attenzione: il Monza è sesto in A per punti raccolti in trasferta - Contando solamente i punti raccolti in trasferta, ci sono appena cinque squadre che in Serie A hanno saputo far meglio del Monza ...toronews

