Preghiera della sera 28 Marzo 2024 | “Fammi operatore di pace”

(Di giovedì 28 marzo 2024) “di”. É lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questapochi ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Fiamme nella moschea di Casapulla , in provincia di Caserta: sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Non ci sono feriti.Continua a leggere (fanpage)

“Fermati Signore e abbi pietà di me”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei ... (lalucedimaria)

“Trasforma i miei dolori in gioia” . È la Preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera , i nostri ... (lalucedimaria)

Una colletta per aiutare la Terra Santa - La Preghiera e la vicinanza umana sono già due ottimi alleati. Per aiutare la Terra Santa di tornare a colorarsi di speranza, vi è anche una ...resegoneonline

Don Flavio e l'oratorio concesso agli islamici per il Ramadan: «Ho solo applicato il Vangelo: è integrazione coi fatti» - «Non è la prima volta che l’oratorio concede dei locali in uso alla comunità bengalese di fede islamica» ci racconta il parroco «e lo ha fatto nel rispetto delle regole previste per chiunque chieda di ...famigliacristiana

A Napoli la Via Crucis rivolta ai giovani - Domani, venerdì santo, alle 20.45, l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, sarà in piazza del Gesù per la Via Crucis rivolta particolarmente ai giovani: i testi sono stati preparati dalla Consul ...ansa