Preghiera a Maria | 28 marzo La Madonna appare a Giulia | quello che le rivela è sconvolgente

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una ragazzina spensierata compie le sue mansioni quotidiane ma la sua vita sulla terra sta per essere stravolta da una profezia che la riguarda in prima persona. Il messaggio dellazione aperò non è solo personale, c’è anche un altro destinato a tutto il popolo. Lain persona si mostra a... L'articolo proviene da La Luce di

È il giorno dell’Annunciazione, quando Domenico si sta recando a lavoro come sempre, ma non sarà affatto una giornata come le altre. Domenico vive nel quartiere di Pietranico, è contadino e ogni ... (lalucedimaria)

Lutto nel monastero napoletano: addio a suor Maria Serafina - Invece stamattina suor Serafina è scivolata in un dolce sonno fino alla prima Ave Maria del Rosario di oggi pomeriggio della sororità radunata intorno a lei, quando è andata a godere la Pasqua in ...napolitoday

I giorni della Pasqua. Via Crucis ai Cappuccini. Mosciatti ricorda i martiri cristiani - Le funzioni della Settimana Santa proseguono oggi alle 19 in cattedrale. Sabato alle 15 le confessioni a Casola Canina, in serata la veglia. Domenica alle 18 la solenne messa sempre in San Cassiano.ilrestodelcarlino

Sacro e profano in vista di Pasqua - Il Venerdì Santo prevede invece momenti di Preghiera nelle chiese cittadine e alle 20,30 ... organizzato dall’Oratorio di Santa Maria con l’associazione Feste del comitato Centro storico e il ...ilrestodelcarlino