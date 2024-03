Porta un riccio dal veterinario e scopre che è un pon pon | che storia! FOTO

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lapiù divertente che leggerete oggi arriva dalla Gran Bretagna, dove una clinica veterinaria specializzata in animali selvatici che si trova a Knutsford, nel Cheshire, ha accolto una donna che avevato loro quello che credeva fosse un cucciolo diin difficoltà, raccolto dalla strada. Con suo grande sgomento, alla donna è stato detto che in realtà il “” era solo un pon pon di colore grigio. Quando ha scoperto di essersi presa cura di un pon pon e di avergli dato anche da mangiare, la signora si è dileguata. Ma leggiamo lache ha raccontato lo staff della clinica sui social. Il“pon pon” salvato da una signora in UK“Il nostro cuore si è sciolto quando un’anima gentile ci hato quello che lei credeva fosse un cucciolo di ...

