Pomezia | riattivate le casette dell’acqua ma non tutte | Gli aggiornamenti

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il Comune diha pubblicato un post attraverso i propri canali social ufficiali in merito alla riattivazione dellein città. Gli utenti però segnalano che nonsono funzionanti. Siamo andati a verificare.(ilcorrieredellacitta.com)Con pochissime righe sulla propria pagina Facebook il Comune diha annunciato nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo 2024, il ripristino del servizio dellein città. Un problema di cui ci eravamo occupati nel mese scorso dando voce ai tanti cittadini che chiedevano spiegazioni in merito al disservizio. Spiegazioni che, almeno attraverso i canali social, non sono arrivate (negli avvisi affissi dal Comune ...

