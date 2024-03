Pochi minuti decisivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) La probabilità di restare in vita dopo un arresto cardiaco si riduce del 7-10 per cento ogni minuto che passa, mentre entro tresi dovrebbe somministrare la prima scarica con il defibrillatore per evitare danni cerebrali. Una corsa contro il tempo e con la morte. In Italia in genere il tempo medio di intervento è di 12, anche 15: abbastanza per lasciare questo mondo. E dunque quello che è successo al 30enne salvato da due infermieri (ora premiati da Regione Lombardia) qualche giorno fa sulla banchina della linea verde è un mezzo miracolo: si è sentito male al posto giusto, al momento giusto e davanti alle persone giuste. E chi non ha la fortuna di avere il cuore che si ferma davanti a due infermieri, che fa? La verità è che tutti, se formati, possono intervenire con le manovre di rianimazione cardiopolmonare e con il defibrillatore. Lo ...