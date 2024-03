Pizza di Pasqua dolce | la ricetta con ingredienti e dosi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024): 500 g di farina 150 g di zucchero 80 g di burro 20 g di olio extravergine di oliva 25 g di lievito di birra 4 uova 100 ml di latte Buccia grattugiata di 1 limone Buccia grattugiata di 1 arancia Aroma di mandorla 1 bustina di vanillina 1 cucchiaino di cannella 100 g di uvetta ammollata 60 g di canditi misti Per la glassa: 1 albume 125 g di zucchero a velo Per prima cosa preparate un preimpasto sciogliendo il lievito in 100 ml di latte tiepido. Unite circa 70 g di farina presa dal totale e mescolate bene. Lasciate lievitare coperto per un’ora. In una ciotola versate il latte con il lievito, le uova, l’olio e tutti gli aromi e mescolate bene, quindi, incorporate la farina rimasta, lo zucchero, il burro a temperatura ambiente e iniziate a impastare con un cucchiaio di legno. A questo punto ...