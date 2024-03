Pisa | dice ai genitori di essere gay e viene cacciato di casa | prof si offre di ospitarlo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Figli omosessuali non ne vogliamo”. Sono le parole che si è sentito dire un diciottenne di Pontedera quando ha trovato il coraggio di fare coming out e di dire ai suoidigay. Il giovane quando ha confessato la sua identità sessuale si è visto sbattere la porta in faccia da mamma e papà. Dal momento della confessione tra il ragazzo e ie la sorella sono nate incomprensioni cosìonde, tali da obbligare l’adolescente a lasciare la suaa Pontedera dove viveva insieme a loro. Rimasto senza un tetto e senza soldi per vivere, come raccontato sul quotidiano La Repubblica, ha vagato alla ricerca di un rifugio temporaneo, appoggiandosi a conoscenti e amici, in una continua precarietà economica e psicologica.