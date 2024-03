Adli Rami , ex difensore del Milan, parla così a Sky: Amo il Milan, per me è il club più forte e più bello del mondo.... (calciomercato)

Pippo Inzaghi: "Innamorato di Salerno, non escludo la possibilità di vivere per sempre lì assieme alla mia famiglia" - Pippo Inzaghi, ex allenatore della Reggina, ha parlato a margine di un convegno e sulla città di Salerno ha speso parole molto lusinghiere, come riportato da tuttosalernitana: "Sono innamorato di ...tuttoreggina

Reggina, Pippo Inzaghi torna a parlare di Reggio Calabria - Pippo Inzaghi al momento è fermo. Scottante anche la sua terza esperienza di fila, quella di Salerno, dopo le ‘ferite’ con Brescia e Reggina. L’allenatore, però, è rimasto con la famiglia nella città ...strettoweb

Pippo Inzaghi, matrimonio per l’ex calciatore: l’amore con Angela Robusti e le nozze “old style” - Filippo Inzaghi e Angela Robusti sono pronti a coronare il loro sogno ... avremo circa 200 ospiti: familiari, tanti amici di Pippo”. Non solo. La futura sposa aveva svelato anche un altro particolare ...ilgiorno