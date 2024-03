“Perché è scoppiato il caos” Grande Fratello | Varrese vuota il sacco sulla rissa | imbarazzo totale

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 28 marzo 2024) Probabilmente, in quest’edizione, a regalare più perle trash dentro e fuori il2023 è stata la famiglia di Greta Rossetti. Purtroppo o per fortuna per lei, ancora non è dato saperlo. Chi era alla festa diceva fosse provata. C’entrerà il? Massimilianoparla della quasi-con Josh Rossetti. Uno spettacolo indecente e durante una nottata che sarebbe dovuta essere all’insegna del divertimento. Josh Rossetti da diversi mesi sta facendo parlare di sé come la madre, dalla storia con Monia La Ferrera, la sfuriata per Sergio D’Ottavi e adesso anche lacon Massimiliano. Il Guru rompe il silenzio.rompe il silenzio...