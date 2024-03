Perché Annalisa è un’icona gay come la Carrà | Elodie e altre dive

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 28 marzo 2024) Oggioltre ad essere considerata una delle cantanti più popolari, con un recente secondo posto a Sanremo erse hit all’attivo, tra cui Mon Amour e Sinceramente, è anche consideratagay, cioè un personaggio in cui la comunità gay si identifica e ritrova quelle caratteristiche che hanno reso celebri altri artistittanto amati,la, e in ambito internazionale Madonna e Lady Gaga.avrete intuito, si tratta di personaggi con i quali i fan gay stabiliscono un forte legame affettivo e nei quali si identificano e ripongono i loro sogni più luccicanti. Erispecchia queste caratteristiche in pieno e in più è anche un’artista musicale femminile – e la stragrande maggioranza delle icone ...