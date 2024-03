Pasqua 2024 in tv | le celebrazioni della Settimana Santa con Papa Francesco su Rai 1 e Tv 2000

(Di giovedì 28 marzo 2024) In occasione, il cui inizio è giovedì 28 marzo e termina lunedì 1 aprile, su Rai e su Tvè prevista una programmazione per seguire leli tenute da. Di seguito l’elenco completo.

Si avvicina la Pasqua e saranno in molti a spostarsi nel lungo weekend festivo. Cerchiamo di capire allora quali saranno le giornate da bollino rosso, ma soprattutto gli orari più critici per la ... (ilcorrieredellacitta)

Dal Movimento Turismo del Vino dell’ Umbria alcune proposte per la Pasqua da parte di alcune cantine associate Non è troppo tardi per scegliere di trascorrere la Pasqua in Umbria , dove numerose ... (lopinionista)

Pasqua, turisti francesi in coda al traforo del Monte Bianco - Nevica sui due versanti del traforo del Monte Bianco e in vista delle vacanze Pasquali si registrano le prime code sul versante francese per i veicoli diretti in Italia. Al momento il tempo di attesa ...ansa

La Compagnia San Pio ODV ricevuta dal primario di Pediatria del Moscati - La rappresentanza della Compagnia San Pio ODV è stata ricevuta all’Ospedale Giuseppe Moscati di Avellino dal primariodi Pediatria, Eduardo Ponticiello insieme al suo staff e dall’ufficio stampa dell’O ...irpinia24

Carovigno, tutto pronto per le festività di Pasqua con la battitura della ‘Nzegna - CAROVIGNO (BR) - Si è svolta ieri a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione per le festività Pasquali nella città di Carovigno. Tra tradizione e innovazione si tornerà come sempre a ...giornaledipuglia