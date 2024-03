Party Gate del GF | Beatrice Luzzi svela perché non c’era – VIDEO

(Di giovedì 28 marzo 2024), assente durante ildel Grande Fratello, ha voluto spiegare per quale motivo ha preferito rinunciare alla festa con protagonisti anche gli ex concorrenti della Casa più spiata d' Italia.del GF,non è andata Io sono tornata verso le 4.30/5 dalla finale. Poi ho dovuto prendere il treno per andare a Milano. Da lì ho preso il treno del ritornomi ero dimenticata la carta d' identità. Sono arrivata intorno a mezzanotte e mezza di martedì sera e mercoledì mattina volevo accompagnare mio figlio a scuola dopo sei mesi e mezzo visto che era l' ultimo giorno possibilepoi ci sono le vacanze di Pasqua. Poiha ...

Eurovision Song Contest 2024, svelata la scaletta con ordine di uscita: ...11 11 - Georgia - Nutsa Buzaladze - Fire Fighter 12 - Belgio - Mustii - Before the Party's Over 13 - Estonia - i 5miinust e i Puuluup - (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi 13b - ...