Doppia panchina per Vanja con la Serbia. Riparte la caccia al record granata - Fa un certo effetto vedere Vanja Milinkovic-Savic in panchina, che sia con il Toro o con la Serbia. L’anno scorso, infatti, non saltò nemmeno un minuto tra club e nazionale, ...torinogranata

Avellino, i biancoverdi tre uomini e una maglia - Per Gabriele Gori, 10 reti e 4 assist in 32 gare, Michele D'Ausilio, 6 gol in 30 Partite di cui però solo 2 in 9 match con la maglia dei lupi, e Raffaele Russo, 1 rete con 8 gettoni di presenza, ...ilmattino

Serie C, il calendario della 34^ giornata su Sky: le Partite e gli orari - 34^ giornata del campionato di Serie C: tutte le gare della stagione saranno live su Sky e in streaming su Now per il biennio 2023-25: 1.143 Partite in esclusiva nazionale e 48 Partite in co-esclusiva ...sport.sky