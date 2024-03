Panchina Milan | Moggi | “Perché contestare Pioli? Conte andrà…”

Continuano le voci sulla Panchina del Milan . Fabrizio Biasin , noto giornalista, ha scritto un editoriale per TMW parlando di Conte e non solo (pianetamilan)

Il Milan sta lavorando ancora per la nascita della formazione Under 23 e per la panchina ci sarebbe un ballottaggio tra due nomi a sorpresa

IMPALLOMENI A RFV, Aquilani L'esperienza non è tutto - "Non è facile capire quale sarà il futuro di Daniele De Rossi". A parlare della Panchina della Fiorentina e non solo è Stefano Impallomeni, in diretta a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio':

Milan o Juventus, Thiago Motta riflette sul futuro - Sorprendente e spettacolare. Sono questi i due aggettivi che meglio si adattano alla stagione che sta vivendo il Bologna. La classifica dice che i rossoblù sono.

Scelto il bomber per il Milan: "Un nove dinamico per un nuovo gioco" - Il Milan si prepara a mettere le mani su un nuovo attaccante e a salutare Olivier Giroud, destinato a volare in America per vestire la maglia dei Los Angeles FC Sarà inevitabilmente un Milan diverso q